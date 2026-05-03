Femminile, Fiorentina-Como, domenica ore 15: dove vederla in TV e streaming

Le viola tornano in campo e lo faranno tra le mura amiche del Viola Park contro il Como. Ecco dove vederla in TV e streaming

Il cammino verso l’Europa si è fatto in salita, ma non è ancora definitivamente compromesso: la matematica, infatti, non ha ancora escluso la Fiorentina dalla corsa. Servirà però un finale di stagione praticamente perfetto, e delle combinazioni favorevoli dagli altri campi, a partire proprio dalla gara contro il Como.