Dopo il pareggio in trasferta contro la Ternana, un risultato che ha complicato in maniera significativa la corsa europea, la Fiorentina femminile si prepara a tornare in campo per la terzultima giornata di campionato. Le viola affronteranno il Como in una sfida fondamentale per tenere vive le residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League.
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VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Femminile, Fiorentina-Como, domenica ore 15: dove vederla in TV e streaming
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Femminile, Fiorentina-Como, domenica ore 15: dove vederla in TV e streaming
Le viola tornano in campo e lo faranno tra le mura amiche del Viola Park contro il Como. Ecco dove vederla in TV e streaming
Il cammino verso l’Europa si è fatto in salita, ma non è ancora definitivamente compromesso: la matematica, infatti, non ha ancora escluso la Fiorentina dalla corsa. Servirà però un finale di stagione praticamente perfetto, e delle combinazioni favorevoli dagli altri campi, a partire proprio dalla gara contro il Como.
Dove vederla in streaming e TV—
|Domenica 03 maggio, ore 15:00
|stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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