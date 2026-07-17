Fiorentina Women, amichevole di lusso: l’8 agosto al VP con il Manchester City

La sfida contro una delle formazioni più competitive del panorama europeo offrirà indicazioni preziose allo staff tecnico e permetterà alle gigliate di confrontarsi con un'avversaria di altissimo livello. Per i tifosi sarà anche l'occasione di vedere all'opera la nuova Fiorentina Women in una gara dal fascino internazionale, a poche settimane dal debutto negli impegni ufficiali. La gara avrà inizio alle ore 20.