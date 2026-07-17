La Fiorentina Women inizia la preparazione estiva con un test di assoluto prestigio. L'8 agosto le viola scenderanno in campo al Viola Park per affrontare il Manchester City in un'amichevole internazionale che rappresenterà uno dei principali appuntamenti del precampionato. Un banco di prova importante per valutare la crescita della squadra in vista dell'inizio della nuova stagione.
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Fiorentina Women, amichevole di lusso: l’8 agosto al VP con il Manchester City
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Fiorentina Women, amichevole di lusso: l’8 agosto al VP con il Manchester City
La Fiorentina Women inizia la preparazione estiva con un test di assoluto prestigio. Al Viola Park arriverà il Manchester City
La sfida contro una delle formazioni più competitive del panorama europeo offrirà indicazioni preziose allo staff tecnico e permetterà alle gigliate di confrontarsi con un'avversaria di altissimo livello. Per i tifosi sarà anche l'occasione di vedere all'opera la nuova Fiorentina Women in una gara dal fascino internazionale, a poche settimane dal debutto negli impegni ufficiali. La gara avrà inizio alle ore 20.
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