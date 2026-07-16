La Fiorentina Femminile ha annunciato il rinnovo di Siria Mailia, attaccante aggregata in prima squadra dalla Primavera. Il comunicato del club:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile Ufficiale – Siria Mailia rinnova con la Fiorentina Femminile fino al 2028
fiorentina femminile
Ufficiale – Siria Mailia rinnova con la Fiorentina Femminile fino al 2028
La Fiorentina Femminile ha ufficializzato il rinnovo di Siria Mailia, attaccante proveniente dalla Primavera
ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Siria Mailia fino al 30 Giugno 2028. La giovane attaccante, dopo il percorso con la Primavera, si è aggregata alla Prima Squadra e ha debuttato in Serie A con la maglia della Fiorentina nella scorsa stagione. Insieme a lei, il reparto offensivo guarda al futuro del club.
Ancora insieme Siria!
© RIPRODUZIONE RISERVATA