Ufficiale – Siria Mailia rinnova con la Fiorentina Femminile fino al 2028

ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Siria Mailia fino al 30 Giugno 2028. La giovane attaccante, dopo il percorso con la Primavera, si è aggregata alla Prima Squadra e ha debuttato in Serie A con la maglia della Fiorentina nella scorsa stagione. Insieme a lei, il reparto offensivo guarda al futuro del club.