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Ufficiale – Siria Mailia rinnova con la Fiorentina Femminile fino al 2028

Siria Mailia
La Fiorentina Femminile ha ufficializzato il rinnovo di Siria Mailia, attaccante proveniente dalla Primavera
Redazione VN

La Fiorentina Femminile ha annunciato il rinnovo di Siria Mailia, attaccante aggregata in prima squadra dalla Primavera. Il comunicato del club:

ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Siria Mailia fino al 30 Giugno 2028. La giovane attaccante, dopo il percorso con la Primavera, si è aggregata alla Prima Squadra e ha debuttato in Serie A con la maglia della Fiorentina nella scorsa stagione. Insieme a lei, il reparto offensivo guarda al futuro del club.

Ancora insieme Siria! 

 

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