La Fiorentina continua a muoversi sul mercato e nelle prossime ore potrebbero entrare nel vivo i discorsi con la Juventus per Joao Mario. Sono attesi colloqui diretti tra i due club per provare a impostare l’operazione.
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VN – Joao Mario apre alla Fiorentina: ora colloqui e offerta alla Juventus
Le ultime sulla trattativa Joao Mario-Fiorentina: il laterale portoghese è ora ai margini del progetto bianconero
Il laterale portoghese avrebbe già dato la propria disponibilità a trasferirsi a Firenze, aprendo concretamente alla possibilità di vestire la maglia viola nella prossima stagione.
La dirigenza gigliata, dopo aver incassato l’ok del giocatore, sarebbe pronta a presentare un'offerta ufficiale alla Juventus per cercare di trovare un’intesa economica. Resta da capire quale sarà la formula dell’eventuale trasferimento.
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