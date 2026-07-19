Dopo aver rinforzato centrocampo e difesa la Fiorentina si concentra sulle corsie esterne. Joao Mario, in uscita dalla Juventus, rimane un'idea ma a determinate condizioni.
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VN – Per le corsie esterne Joao Mario resta un’idea. Ma a determinate condizioni
Per quanto riguarda le corsie esterne, Joao Mario della Juventus rimane un'idea concreta ma a certe condizioni
La prima riguarda la situazione di Dodò e Fortini. Entrambi sono sul mercato e la sensazione è che lasceranno la Fiorentina. In caso di loro cessione la dirigenza viola può aprire a Joao Mario.
L'altra condizione è di interesse economico. La Juventus chiede tra i 13 e i 15 milioni di euro. La Fiorentina invece vorrebbe abbassare la richiesta.
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