Pedullà: “La Roma non è su Dodò. Non lo ha trattato e non lo farà”

Alfredo Pedullà smentisce l'interesse della Roma per Dodò: nessuna trattativa. Il terzino viola resta in uscita da Firenze.

Redazione VN 18 luglio 2026 (modifica il 18 luglio 2026 | 10:53)

Il futuro di Dodò continua a essere uno dei temi caldi in casa Fiorentina. Il terzino brasiliano, infatti, è tra i giocatori che potrebbero lasciare il Viola Park in questa sessione di mercato, con diversi club che hanno monitorato la sua situazione nelle ultime settimane.

A fare chiarezza sulle possibili destinazioni del classe 1998 è Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube. L'esperto di mercato ha smentito un possibile interesse concreto della Roma, spiegando come al momento non ci sia stata alcuna trattativa tra il club giallorosso e la Fiorentina per il laterale viola andando così a smentire quanto emerso precedentemente.

"Non mi risultano trattative, non ci sono trattative e non c'è interesse per il giocatore. Dodò è in uscita, la Roma non c'è. Il Napoli ha sondato e ci sono state alcune offerte dall'estero, ma bisogna restare sul filo, anche perché un calciatore non aspetta all'infinito un club".

Pedullà ha poi ribadito come la pista Roma non sia mai realmente decollata: "La cosa certa è che la Roma non ha trattato e non tratterà Dodò". Il futuro del brasiliano resta quindi ancora da definire, con la Fiorentina che valuta eventuali proposte e il giocatore in attesa di capire quale potrà essere la prossima tappa della sua carriera.