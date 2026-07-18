Sportitalia sicura: “Oulai voleva aspettare. Costretto ad accettare la Fiorentina”

Christ Oulai, atterrato in nottata all'aeroporto di Bologna, è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ufficialità arriverà, come di consueto, al termine delle visite mediche. Nel frattempo emergono nuovi dettagli sulla trattativa che ha portato il classe 2006 a vestire la maglia viola. A riportare una versione dei fatti particolarmente delicata è Sportitalia, che ha raccontato una ricostruzione al momento tutta da dimostrare e sulla quale si attendono eventuali repliche da parte dei soggetti coinvolti. Per dovere di cronaca, riportiamo quanto riferito dal giornalista, in attesa di ulteriori chiarimenti.