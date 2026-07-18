Bianco, il Las Palmas si defila. Pedullà: “Trattativa avanzata col Modena”

Alessandro Bianco è vicino al Modena. Trattativa avanzata secondo Pedullà: superate la concorrenza di Las Palmas e Pisa.

Per questo motivo la Fiorentina è al lavoro per trovare la soluzione migliore, così da permettere al giocatore di trovare continuità e spazio in una nuova realtà. Negli ultimi giorni il club che aveva manifestato il maggiore interesse sembrava essere il Las Palmas, che aveva effettuato un primo sondaggio per il centrocampista viola. Sulle sue tracce si era mosso anche il Pisa, interessato a valutare l'opportunità.