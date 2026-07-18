Il futuro di Alessandro Bianco sembra essere sempre più lontano da Firenze. Dopo l'esperienza in prestito al PAOK Salonicco, il centrocampista classe 2002 è rientrato al Viola Park per l'inizio della preparazione estiva, ma non rientra nei piani tecnici di Fabio Grosso in vista della nuova stagione.
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Bianco, il Las Palmas si defila. Pedullà: “Trattativa avanzata col Modena”
Per questo motivo la Fiorentina è al lavoro per trovare la soluzione migliore, così da permettere al giocatore di trovare continuità e spazio in una nuova realtà. Negli ultimi giorni il club che aveva manifestato il maggiore interesse sembrava essere il Las Palmas, che aveva effettuato un primo sondaggio per il centrocampista viola. Sulle sue tracce si era mosso anche il Pisa, interessato a valutare l'opportunità.
Nelle ultime ore, però, lo scenario è cambiato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe infatti il Modena ad aver preso il comando della corsa per Bianco. Il club emiliano avrebbe intensificato i contatti con il giocatore e la trattativa sarebbe già in fase avanzata.
La sensazione è che possa essere proprio il Modena la prossima destinazione del centrocampista cresciuto nel settore giovanile viola. La Fiorentina, dal canto suo, continua a lavorare sulle uscite per snellire la rosa a disposizione di Grosso, con Bianco che potrebbe essere uno dei prossimi a salutare il Viola Park.
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