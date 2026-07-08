In uscita: Bianco come Amatucci. L’altro giovane centrocampista verso l’estero

Anche Alessandro Bianco, un po' come sta succedendo in queste ore a Lorenzo Amatucci, potrebbe salutare la Viola a breve

Con Lorenzo Amatucci quasi ufficiale al Deportivo La Coruna non si chiuderà la strada delle cessioni all'estero per i giovani centrocampisti della Fiorentina. Già, perché anche Alessandro Bianco potrebbe fare lo stesso percorso. Dopo il prestito al Paok Salonicco ed il ritorno alla base gigliata, lo potrebbe attendere, infatti, una nuova esperienza oltre i confini. E potrebbe esserci la Spagna stavolta, appunto come accaduto per Amatucci. Il Las Palmas sembrerebbe essere interessato alle sorti del classe 2002 e vorrebbe fare presto un'offerta al club viola. Così come l'Atromitos, società greca. Lo racconta Sportitalia.