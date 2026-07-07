Romano: “Kouadio al Monza, stasera a Milano per la firma”

Kouadio è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Secondo Fabrizio Romano, il difensore sarà questa sera a Milano per firmare con il Monza

Prosegue il lavoro della Fiorentina sul fronte mercato, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Nelle ultime ore sono diversi i giocatori viola finiti al centro delle trattative: Lorenzo Amatucci è ormai a un passo dal Deportivo La Coruña, Jonas Harder è pronto a tornare in prestito al Padova e il Como continua a monitorare con attenzione la situazione di Dodô.