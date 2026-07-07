Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Romano: “Kouadio al Monza, stasera a Milano per la firma”

calciomercato

Romano: “Kouadio al Monza, stasera a Milano per la firma”

Romano: “Kouadio al Monza, stasera a Milano per la firma” - immagine 1
Kouadio è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Secondo Fabrizio Romano, il difensore sarà questa sera a Milano per firmare con il Monza
Redazione VN

Prosegue il lavoro della Fiorentina sul fronte mercato, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Nelle ultime ore sono diversi i giocatori viola finiti al centro delle trattative: Lorenzo Amatucci è ormai a un passo dal Deportivo La Coruña, Jonas Harder è pronto a tornare in prestito al Padova e il Como continua a monitorare con attenzione la situazione di Dodô.

A questa lista si aggiunge anche Eddy Kouadio, sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Monza.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giovane difensore viola raggiungerà già questa sera Milano per completare gli ultimi passaggi dell'operazione e firmare il contratto che lo legherà al club brianzolo a titolo temporaneo.

 

Leggi anche
VN – Harder torna al Padova: scambio di documenti con la Fiorentina
Moretto: “Amatucci firmerà un quinquennale. Le cifre dell”operazione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA