Potrebbero accorciarsi i tempi per l'arrivo di Victor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid già bloccato dalla Fiorentina per 8 milioni di euro. Nell'accordo con i blancos sono previsti il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra. Gli intermediari stanno lavorando per portarlo al Viola Park nella seconda parte del ritiro estivo, ma prima sarà necessario il via libera di José Mourinho.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Joao Mario c’è, ma prima le cessioni. Valdepenas, si accorciano i tempi?”
Corriere dello Sport
CorSport: “Joao Mario c’è, ma prima le cessioni. Valdepenas, si accorciano i tempi?”
Potrebbero accorciarsi i tempi per l'arrivo di Victor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid già bloccato dalla Fiorentina
Per la fascia destra, Fabio Paratici ha chiesto informazioni su Joao Mario della Juventus, senza però presentare ancora un'offerta ufficiale al direttore sportivo bianconero Frederic Massara. Prima di affondare il colpo, la Fiorentina dovrà completare la cessione di un terzino.
In uscita resta Dodò, che continua a piacere alla Roma e ha già dato il proprio gradimento al trasferimento: per lasciarlo partire servono 15 milioni di euro. Attenzione anche a Niccolò Fortini, seguito dal Torino (oltre che dal Napoli nelle scorse settimane): la richiesta della Fiorentina è di circa 10 milioni di euro e a inizio settimana sono attesi nuovi contatti con il club granata. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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