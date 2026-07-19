Gazzetta: “Ecco il metodo Paratici. Così riesce ad anticipare la concorrenza”

È il metodo del ds Fabio Paratici che apre tante trattative e cerca sempre di anticipare la concorrenza.

Redazione VN 19 luglio 2026 (modifica il 19 luglio 2026 | 10:21)

Una Fiorentina che punta sui giovani perché sono arrivati tutti under 25 e lavora su più tavoli in contemporanea per poi accelerare e puntare su un obiettivo. È il metodo del ds Fabio Paratici che apre tante trattative e cerca sempre di anticipare la concorrenza.

La chiave sono spesso pure le formule e uno degli obiettivi è abbattere il monte ingaggi, per quanto possibile, senza depauperare la qualità della rosa. I viola si sono mossi infatti anche in uscita, iniziando con la risoluzione del contratto di Lamptey in modo da risparmiare sullo stipendio, poi la cessione di Gosens allo Shalke per 2,5 milioni e Beltran che è tornato al River Plate per 7,5 milioni.

Sarà un mercato che avrà diverse uscite. Ieri è stata ufficializzata quella di Richardson che torna in prestito al Le Havre, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il prossimo a partire potrebbe essere Moreno, ma pure Dodo e Gudmundsson rimangono in bilico. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.