Polverosi predica calma: “Vi dico perché usare cautela con i colpi di Paratici”

Fine agosto 2025, il giudizio pressoché unanime sul mercato della Fiorentina firmato da Pradé era ampiamente positivo. La squadra era stata rafforzata, si diceva, a cominciare dalla panchina dove era tornato un allenatore con uno scudetto vinto pochi mesi prima. Poi abbiamo visto come è andata, con una corsa forsennata alla salvezza raggiunta soprattutto per merito di Vanoli. Non uno dei nuovi acquisti ha reso quanto tutti si aspettavano, nemmeno Pioli, licenziato con la Fiorentina ultima in classifica: Piccoli, Fazzini, Sohm, Nicolussi Caviglia, tutti hanno deluso, oltre a chi già c’era. E anche il mercato di gennaio, il primo di Paratici fatto di corsa e non da Firenze (era ancora legato ufficialmente al Tottenham) non ha avuto effetti particolarmente positivi, anzi. È questa la ragione che ora, pur davanti agli acquistoni di Paratici, induce alla cautela. Non è giusto, lo sappiamo. Gli errori di valutazione commessi in precedenza non devono offuscare i giudizi di oggi che sul mercato della Fiorentina per forza sono nuovamente positivi, notevolmente positivi. L’unica avvertenza è che conviene aspettare almeno qualche partita vera per stabilire quanto reale sia la crescita della squadra.