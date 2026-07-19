TS: “Oulai sulle orme di Yaya Tourè. I nomi per l’attacco della Fiorentina”

Christ Inao Oulai è ormai a un passo dall'ufficialità con la Fiorentina. Il centrocampista ivoriano classe 2006 è arrivato a Firenze nella notte

Redazione VN 19 luglio 2026 (modifica il 19 luglio 2026 | 09:28)

Christ Inao Oulai è ormai a un passo dall'ufficialità con la Fiorentina. Il centrocampista ivoriano classe 2006 è arrivato a Firenze nella notte tra venerdì e sabato e ha sostenuto le visite mediche prima della firma su un contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro netti a stagione, destinati a crescere. Al Trabzonspor andranno 25 milioni di euro, 4 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. La trattativa è stata caratterizzata da continui contatti e dall'inserimento di altri club, ma la società turca ha rispettato gli accordi presi con i viola. La Fiorentina ha inoltre utilizzato per lui l'ultimo slot da extracomunitario, rinunciando di fatto alla possibilità di acquistare il nigeriano Tolu Arokodare.

Per Fabio Paratici, Oulai è un tassello fondamentale del nuovo centrocampo di Fabio Grosso, che sarà costruito attorno a Fagioli, Atta e allo stesso ivoriano. Il nuovo acquisto non arriva per sostituire l'ex Juventus, che resta centrale nel progetto nonostante il lieve fastidio al ginocchio accusato nell'ultimo allenamento, ma per affiancarlo in una mediana improntata su qualità e possesso palla. Dopo essere cresciuto nella JMG Academy di Abidjan, la stessa che ha lanciato Yaya Touré, Oulai ha giocato con Bastia e Trabzonspor prima di mettersi in evidenza al Mondiale con la Costa d'Avorio.

Il mercato viola resta però aperto. A centrocampo bisognerà sfoltire una rosa che comprende anche Mandragora, Ndour, Fabbian, Sohm e Brescianini, con la Fiorentina che continua a seguire Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Sugli esterni offensivi restano nel mirino Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri, Luca Koleosho e Noa Lang, mentre per le fasce difensive si lavora a Valdepenas sulla sinistra e al ritorno di Joao Mario sulla destra. Sul fronte uscite sono da definire le operazioni che riguardano Richardson (Le Havre), Valentini (Gremio), Moreno (Wrexham) e Alessandro Bianco, vicino al Modena. Lo scrive Tuttosport.