Repubblica: “Il sogno è Ruggeri. La posizione viola sul trio Atta-Fagioli-Oulai”

La Fiorentina è convinta che il centrocampo formato da Fagioli, Atta e Oulai sia perfettamente compatibile dal punto di vista tattico

Redazione VN 19 luglio 2026 (modifica il 19 luglio 2026 | 08:54)

La Fiorentina è convinta che il centrocampo formato da Fagioli, Atta e Oulai sia perfettamente compatibile dal punto di vista tattico. L'unico scenario che potrebbe modificarne la composizione sarebbe un'offerta irrinunciabile per l'ex Juventus, non certo motivazioni tecniche. L'arrivo di Oulai, inoltre, alza ulteriormente le ambizioni del club, che negli ultimi giorni ha resistito anche al rilancio del Napoli, pronto a offrire cifre superiori per il centrocampista.

Parallelamente, il mercato in uscita resta una priorità. Amir Richardson è passato ufficialmente al Le Havre in prestito con diritto di riscatto, mentre restano da definire le cessioni di Brescianini, Fabbian, Sohm e Dodò, seguito dal Napoli e da diversi club stranieri. In uscita anche Moreno e Valentini, che devono ancora accettare rispettivamente le proposte di Wrexham e Gremio, mentre Comuzzo ha ricevuto numerose richieste di prestito dalla Serie A.

Il mercato in entrata, però, non è ancora concluso. Restano concreti gli interessamenti per Joao Mario della Juventus e per Bakayoko, anche se il Lipsia continua a chiedere almeno 20 milioni di euro. Sulla fascia sinistra, invece, il sogno della Fiorentina resta Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Lo scrive Repubblica Firenze.