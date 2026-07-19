L'acquisto di Oulai, dopo quello di Atta, rappresenta un nuovo segnale delle ambizioni della Fiorentina e del progetto costruito da Fabio Paratici. Il doppio investimento vuole trasmettere un messaggio chiaro: i viola intendono affrontare il campionato senza timori, puntando a una crescita concreta della squadra.
Corriere Fiorentino
CorFio: “I colpi della Fiorentina e il messaggio di Fabio Paratici”
L'obiettivo non è passare immediatamente dalla lotta per la salvezza a quella per la Champions League, ma dimostrare che la stagione 2025-26 deve rappresentare un'eccezione e non la normalità. Le operazioni di mercato confermano la volontà del club di alzare il livello tecnico della rosa e di costruire una squadra più competitiva.
La strategia di Paratici è coerente con quanto dichiarato al momento della presentazione: «Sono disposto a rischiare di arrivare una volta 14° per avere una chance di arrivare poi 4°, 5° o 6°, ma non sono disposto ad accontentarmi di arrivare quattro volte ottavo». Un principio che, secondo il dirigente, trova conferma nelle scelte compiute in questo inizio di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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