CorFio: “I colpi della Fiorentina e il messaggio di Fabio Paratici”

L'acquisto di Oulai, dopo quello di Atta, rappresenta un nuovo segnale delle ambizioni della Fiorentina e del progetto costruito da Fabio Paratici

L'acquisto di Oulai , dopo quello di Atta , rappresenta un nuovo segnale delle ambizioni della Fiorentina e del progetto costruito da Fabio Paratici . Il doppio investimento vuole trasmettere un messaggio chiaro: i viola intendono affrontare il campionato senza timori, puntando a una crescita concreta della squadra.

L'obiettivo non è passare immediatamente dalla lotta per la salvezza a quella per la Champions League, ma dimostrare che la stagione 2025-26 deve rappresentare un'eccezione e non la normalità. Le operazioni di mercato confermano la volontà del club di alzare il livello tecnico della rosa e di costruire una squadra più competitiva.