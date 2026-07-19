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Adesso gli esterni, Gazzetta: “Fiorentina, tornano di moda Volpato e Cancellieri”

Adesso gli esterni, Gazzetta: “Fiorentina, tornano di moda Volpato e Cancellieri” - immagine 1
Da Bakayoko del Lipsia a Cancellieri, passando per Volpato, la lista è destinata ad allungarsi
Redazione VN

La Gazzetta si sofferma sul mercato della Fiorentina. In difesa é arrivato un leader come Radu Dragusin dal Tottenham per il quale sono stati versati per adesso solo 1,5 milioni per il prestito oneroso (a giugno obbligo di riscatto) e Viery difensore brasiliano acquistato a titolo definitivo per 15 milioni.

Completa la casělla degli innesti Jimenez che è in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, quindi senza spese immediate. Infine è stato gia trovato un accordo per Valdepenas, talento di prospetto di scuola Real Madrid con cui i viola hanno un accordo alla Nico Paz, quando si è trasferito al Como. Basta soltanto capire quando il difensore avrà il via libera da parte di Mourinho per il trasferimento a Firenze.

Ci sarà poi tutto il capitolo degli esterni difensivi, ma ancor più di quelli offensivi perché ad ora non ci sono elementi in rosa e sarà necessario riempire le caselle mancanti. Da Bakayoko del Lipsia a Cancellieri, passando per Volpato, la lista è destinata ad allungarsi. In questo momento Grosso sta provando Jimenez esterno alto a destra anche se adattato, in assenza di uomini di ruolo.

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