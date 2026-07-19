Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Centrocampo da sogno per Grosso, CorSport: “Da Fagioli a Atta, ecco come cambia”

Corriere dello Sport

Centrocampo da sogno per Grosso, CorSport: “Da Fagioli a Atta, ecco come cambia”

Centrocampo da sogno per Grosso, CorSport: “Da Fagioli a Atta, ecco come cambia” - immagine 1
Fagioli in cabina di regia, Oulai mezzala destra e Atta mezzala sinistra. Un reparto costruito con largo anticipo
Redazione VN

La Fiorentina si ritrova con un centrocampo che fino a poche settimane fa sembrava difficile anche solo immaginare: Fagioli in cabina di regia, Oulai mezzala destra e Atta mezzala sinistra. Un reparto costruito con largo anticipo rispetto all'inizio del campionato e che rappresenta una delle principali novità della squadra di Fabio Grosso.

Manca soltanto l'ufficialità di Oulai, attesa dopo il completamento delle ultime pratiche burocratiche legate al trasferimento internazionale. L'ivoriano ha già sostenuto le visite mediche, tra Villa Donatello e Viola Park, e firmerà un contratto quinquennale da circa 9 milioni di euro netti complessivi. Con il suo arrivo, il centrocampo viola sarà rinnovato per due terzi e offrirà a Grosso grande abbondanza, tanto da poter contare anche su alternative di livello come Ndour e Mandragora.

Sulla carta, il trio Oulai-Fagioli-Atta, rispettivamente di 20, 25 e 23 anni, unisce qualità tecniche, dinamismo e duttilità. In particolare, Oulai e Fagioli potranno alternarsi nei compiti di costruzione del gioco, permettendo alla Fiorentina di variare lo sviluppo della manovra e di non dare punti di riferimento agli avversari, con Atta pronto a completare un reparto considerato tra i più promettenti della rosa viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Oggi l’ufficialità di Oulai, Nazione: “Stipendio e dettagli del contratto”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “In Capo al Mondo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA