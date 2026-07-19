Centrocampo da sogno per Grosso, CorSport: “Da Fagioli a Atta, ecco come cambia”

La Fiorentina si ritrova con un centrocampo che fino a poche settimane fa sembrava difficile anche solo immaginare: Fagioli in cabina di regia, Oulai mezzala destra e Atta mezzala sinistra . Un reparto costruito con largo anticipo rispetto all'inizio del campionato e che rappresenta una delle principali novità della squadra di Fabio Grosso.

Manca soltanto l'ufficialità di Oulai, attesa dopo il completamento delle ultime pratiche burocratiche legate al trasferimento internazionale. L'ivoriano ha già sostenuto le visite mediche, tra Villa Donatello e Viola Park, e firmerà un contratto quinquennale da circa 9 milioni di euro netti complessivi. Con il suo arrivo, il centrocampo viola sarà rinnovato per due terzi e offrirà a Grosso grande abbondanza, tanto da poter contare anche su alternative di livello come Ndour e Mandragora.