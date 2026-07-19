La Fiorentina si ritrova con un centrocampo che fino a poche settimane fa sembrava difficile anche solo immaginare: Fagioli in cabina di regia, Oulai mezzala destra e Atta mezzala sinistra. Un reparto costruito con largo anticipo rispetto all'inizio del campionato e che rappresenta una delle principali novità della squadra di Fabio Grosso.
Corriere dello Sport
Centrocampo da sogno per Grosso, CorSport: “Da Fagioli a Atta, ecco come cambia”
Manca soltanto l'ufficialità di Oulai, attesa dopo il completamento delle ultime pratiche burocratiche legate al trasferimento internazionale. L'ivoriano ha già sostenuto le visite mediche, tra Villa Donatello e Viola Park, e firmerà un contratto quinquennale da circa 9 milioni di euro netti complessivi. Con il suo arrivo, il centrocampo viola sarà rinnovato per due terzi e offrirà a Grosso grande abbondanza, tanto da poter contare anche su alternative di livello come Ndour e Mandragora.
Sulla carta, il trio Oulai-Fagioli-Atta, rispettivamente di 20, 25 e 23 anni, unisce qualità tecniche, dinamismo e duttilità. In particolare, Oulai e Fagioli potranno alternarsi nei compiti di costruzione del gioco, permettendo alla Fiorentina di variare lo sviluppo della manovra e di non dare punti di riferimento agli avversari, con Atta pronto a completare un reparto considerato tra i più promettenti della rosa viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA