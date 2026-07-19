Christ Inao Oulai è ormai pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo nella notte tra venerdì e sabato all'aeroporto di Bologna con un volo privato, il centrocampista ivoriano ha raggiunto Firenze, dove ha sostenuto le visite mediche a Villa Donatello e completato nel pomeriggio gli ultimi test fisici e le pratiche burocratiche. Ha quindi firmato il contratto che lo legherà ai viola fino al 30 giugno 2031, con l'annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore. Dal punto di vista atletico inizierà gradualmente il lavoro con il gruppo e non prenderà parte all'allenamento congiunto con la Primavera.
La Nazione
Oggi l’ufficialità di Oulai, Nazione: “Stipendio e dettagli del contratto”
Alle spalle restano giorni particolarmente complessi. Le tensioni delle ultime ore non sarebbero state legate alla Fiorentina né a un presunto rapimento, ma a interessi economici tra le parti coinvolte nella trattativa. L'operazione si è conclusa sulla base di 26 milioni di euro di parte fissa, 4 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita destinati al Trabzonspor. Oulai ha firmato un contratto da 1,8 milioni di euro netti a stagione, destinati a crescere negli anni, senza alcuna clausola rescissoria.
Con il suo arrivo, Oulai diventa il quinto acquisto estivo della Fiorentina dopo Viery, Dragusin, Atta e Jimenez. Si chiude così una trattativa iniziata ai primi di luglio, inizialmente smentita dal club viola e sviluppatasi tra continui colpi di scena. Dopo oltre due settimane di negoziati, la Fiorentina è convinta di essersi assicurata uno dei giovani talenti più promettenti del panorama internazionale. Lo scrive la Nazione.
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