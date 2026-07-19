Oggi l’ufficialità di Oulai, Nazione: “Stipendio e dettagli del contratto”

Christ Inao Oulai è ormai pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo nella notte tra venerdì e sabato all'aeroporto di Bologna con un volo privato, il centrocampista ivoriano ha raggiunto Firenze, dove ha sostenuto le visite mediche a Villa Donatello e completato nel pomeriggio gli ultimi test fisici e le pratiche burocratiche. Ha quindi firmato il contratto che lo legherà ai viola fino al 30 giugno 2031, con l'annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore. Dal punto di vista atletico inizierà gradualmente il lavoro con il gruppo e non prenderà parte all'allenamento congiunto con la Primavera.