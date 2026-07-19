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Fiorentina-Sassuolo, asse caldo. Nazione: “I nomi in ballo e il piano di Paratici”

Fiorentina-Sassuolo, asse caldo. Nazione: “I nomi in ballo e il piano di Paratici” - immagine 1
Stesso identico discorso per Thorstvedt, per il quale il Sassuolo continua a chiedere una cifra complessiva di 15 milioni
Redazione VN

In entrata si continuano a monitorare Joao Mario e Bakayoko, situazioni che la Fiorentina si porta dietro ormai da diverse settimane.

Stesso identico discorso per Thorstvedt, per il quale il Sassuolo continua a chiedere una cifra complessiva di 15 milioni. Si discute sulle contropartite, con il Sassuolo interessato a Brescianini (ma la Fiorentina lo vorrebbe tenere) più che a Sohm (sul quale è forte il pressing del Venezia).

Da monitorare anche la posizione di Comuzzo, che piace moltissimo ai neroverdi, ma la Fiorentina lo valuta oltre 20 milioni. Per lui è ipotizzabile un prestito con un diritto di riscatto molto alto. Lo scrive la Nazione.

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