Paratici non si ferma, Nazione: “I nomi e le prossime mosse della Fiorentina”

Archiviato l'arrivo di Oulai, la Fiorentina continua a lavorare soprattutto sul fronte delle cessioni

Redazione VN 19 luglio - 06:17

Archiviato l'arrivo di Oulai, la Fiorentina continua a lavorare soprattutto sul fronte delle cessioni. L'ultima operazione conclusa è quella di Alessandro Bianco, passato a titolo definitivo al Modena per circa 1 milione di euro più il 50% sulla futura rivendita. Restano invece da definire le partenze di Moreno, per il quale il Wrexham ha un accordo con i viola da 8,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita, e di Valentini, con il Gremio che ha trovato l'intesa con la Fiorentina per 3,5 milioni, ma non ancora con il giocatore sull'ingaggio.

Sul mercato in entrata restano vivi i nomi di Joao Mario, Bakayoko e Thorstvedt. Per il centrocampista del Sassuolo la richiesta è di 15 milioni di euro, con i neroverdi che preferirebbero inserire Brescianini nella trattativa, mentre la Fiorentina vorrebbe trattenerlo. Piace anche Sohm, ma sul centrocampista è forte l'interesse del Venezia.

Da seguire anche le situazioni di Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini. Il difensore è molto apprezzato dal Sassuolo, ma la Fiorentina lo valuta oltre 20 milioni di euro e potrebbe prendere in considerazione soltanto un prestito con diritto di riscatto molto elevato. Per Fortini, invece, il Torino dovrà migliorare la propria offerta: la base fissata dal club viola è di 7 milioni di euro, oltre a una consistente percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive la Nazione.