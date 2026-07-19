Centrocampo, CorSport: “Occhio a Thorstvedt! Fabbian centravanti di riserva?”

E siccome la permanenza a Firenze di Ndour e Mandragora non è in discussione, fatta salva scelta futura e contraria che al momento non è all’orizzonte, e siccome ormai funziona che per ogni ruolo si va in coppia, ne manca uno per fare sei e vediamo chi sarà il sesto ricordando che mezzala la scorsa stagione hanno giocato sia Brescianini che Fabbian(il primo altra posizione non ha nel modulo di Grosso, mentre il secondo al limite può essere il centravanti di riserva) e che sullo sfondo rimane ancora (sì, ancora) un certo Thorstvedt.