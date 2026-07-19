Il Corriere dello Sport si sofferma sul centrocampo. Due arrivi, ma probabilmente non bastano, anzi non bastano di sicuro, sommando il valore dei cinque sopra nominati, tre titolari e due riserve, che quest’ultimi a definirli così, oltre a commettere un peccato calcistico, danno l’esatta dimensione della forza e della completezza del centrocampo viola.
Corriere dello Sport
Centrocampo, CorSport: “Occhio a Thorstvedt! Fabbian centravanti di riserva?”
E siccome la permanenza a Firenze di Ndour e Mandragora non è in discussione, fatta salva scelta futura e contraria che al momento non è all’orizzonte, e siccome ormai funziona che per ogni ruolo si va in coppia, ne manca uno per fare sei e vediamo chi sarà il sesto ricordando che mezzala la scorsa stagione hanno giocato sia Brescianini che Fabbian(il primo altra posizione non ha nel modulo di Grosso, mentre il secondo al limite può essere il centravanti di riserva) e che sullo sfondo rimane ancora (sì, ancora) un certo Thorstvedt.
Ma già in questa maniera il centrocampo fa fregare le mani al tecnico ex Sassuolo («Davvero lo prendiamo noi», aveva scritto a Paratici quando gli era stato comunicato l’arrivo di Atta: e chissà se l’altra notte vedendo Oulai avrà bissato il messaggio) ed entusiasma i tifosi viola. In attesa di capire chi saranno gli esterni d’attacco aggiunti per formare il tridente e magari trasformare l’entusiasmo in obiettivi.
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