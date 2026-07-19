FOTO – L’11 di Gazzetta: “Firenze può sognare. E rimane anche Fagioli!”

Se sarà una Fiorentina formato-Europa lo dirà il campo, nel frattempo acquisti e ambizione fanno sognare una città che ha voglia di rilanciarsi

Redazione VN 19 luglio - 06:10

Se sarà una Fiorentina formato-Europa lo dirà il campo, nel frattempo acquisti e ambizione fanno sognare una città che ha voglia di rilanciarsi. La Fiorentina ha iniziato con il botto ed è protagonista del mercato. L'arrivo dell'ivoriano Christ Inao Oulai dal Trabzonspor che ieri ha fatto le visite mediche e a breve sarà ufficializzato, si aggiunge a quella di Arthur Atta, preso dall'Udinese con una formula elastica che al momento ha portato all'esborso di 25 milioni ma che potenzialmente arriverà a 40 che poi è la valutazione del calciatore.

Per acquistare il cartellino di Oulai i viola pagano invece 25 milioni più 4 di bonus e con il 10% sull'eventuale futura rivendita. A completare un reparto che promette scintille c'è pure la permanenza di Nicolò Fagioli che la Fiorentina lascerebbe uscire solo per cifre superiori ai 30 milioni. A proposito dell'ex Juve ieri ha lasciato in anticipo l'allenamento per una botta al ginocchio, ma si è fermato a scopo precauzionale. Oggi se ne saprà di più.

Opzioni molteplici Fabio Grosso in quel settore ha talmente tanta qualità e abbondanza che dovrà capire come esaltare al meglio ogni singolo. Se, ad esempio, Fagioli possa rendere al meglio come play o se convenga spostarlo da mezzala, mettendo Oulai in mezzo è una curiosità che verrà sciolta nelle prime amichevoli. I due potranno essere perfino interscambiabili nel corso di una stessa partita.

Certo è che Arthur Atta si posizionerà sulle zolle della mezzala sinistra. In più a centrocampo ci sono almeno altri due elementi sui quali Grosso vuole contare come Ndour e Mandragora che ad ora sono fuori dalle dinamiche del mercato in uscita. Ecco l'11 titolare a oggi della Fiorentina, secondo Gazzetta dello Sport: