Ferrara: “La Fiorentina ha ritrovato orgoglio. Paratici ha riacceso l’entusiasmo”

Abbiamo iniziato con una citazione di Fabrizio De André perché, a volte, dalle situazioni peggiori possono nascere opportunità inaspettate. Se la Fiorentina non avesse vissuto una stagione così negativa probabilmente oggi non ci sarebbero stati tutti questi cambiamenti: Pradè sarebbe rimasto, Goretti non avrebbe indicato Paratici e non sarebbe nata questa nuova fase di entusiasmo. Adesso i tifosi si ritrovano davanti al lavoro di quello che definisco 'King Fabio' e non possono che apprezzare quanto sta accadendo. C'è sempre chi prova a vedere dietro ogni cosa ipotesi o retroscena, come chi sostiene che la Fiorentina stia investendo perché il club sarebbe già stato venduto. La realtà, invece, è molto più semplice: oggi la Fiorentina sta lavorando bene e i tifosi si stanno divertendo nel vedere arrivare un giocatore dopo l'altro. L'orgoglio viola è tornato ed è questo l'aspetto più importante. Sul fronte mercato, dalla Turchia continuano a sostenere che Oulai sia già della Fiorentina, mentre il club invita alla prudenza. Intorno alla vicenda è nato anche un po' di folklore, tra presunti avvistamenti e indiscrezioni. Al di là di come finirà la trattativa, parliamo comunque di un calciatore molto interessante. Infine, un pensiero va a Osvaldo Bagnoli, protagonista di una delle imprese più straordinarie della storia del calcio italiano con lo scudetto del Verona. Era un allenatore autentico, lontano dai riflettori e dall'egocentrismo che caratterizza il calcio moderno. Un uomo semplice e vincente, appartenente a un calcio che, ogni tanto, viene naturale rimpiangere.