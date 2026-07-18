"Fiorentina super. Oulai affare fatto. Anche l'ivoriano per Grosso. Centrocampo da paura": titola così La Gazzetta dello Sport in riferimento all'ultimo acquisto viola, Christ Oulai, atterrato in nottata all'aeroporto di Bologna. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Oulai, affare fatto. Centrocampo da paura”
Una trattativa complicata almeno quanto la storia che lo ha accompagnato fin dal primo giorno in cui è stato accostato alla Fiorentina, fra smentite, accelerate, accordi mancati, presunti voli fissati poi disdetti e perfino un presunto “rapimento” di qualche minuto da parte di finti delegati del Trabzonspor all’aeroporto di Istanbul dove il calciatore è atterrato ieri dopo il viaggio post Mondiale. In realtà sarebbe stato soltanto un avvocato di fiducia a cui far visionare il contratto ma capire dinamiche e ricostruzioni, che arrivavano dalla Turchia, è diventato negli ultimi giorni un esercizio di cui Firenze è stata soltanto spettatrice.
Dalla Turchia, compreso da parte del vicepresidente del Trabzonspor, davano la trattativa già chiusa nella giornata di giovedì, mentre la Fiorentina ha sempre predicato grande calma, anche perché tenendo conto dei vari colpi di scena, non era possibile dare niente per scontato. Adesso però mancano solo firme e ufficialità per un accordo fino al 2031. La certezza è che nelle serata di ieri la trattativa è ripresa a gran ritmo per definire l’operazione e arrivare alla firma del giocatore per il club viola fino alla chiusura. Giovane, dinamico e protagonista di un bel Mondiale con la Costa d’Avorio, è il profilo scelto e su cui i viola si sono concentrati, disposti a spendere una cifra sostanziosa, 29 milioni complessivi (25 parte fissa, 4 di bonus e 10% sulla futura rivendita). In più, una volta andata in porto l’operazione, Oulai andrà a occupare l’ultimo slot da extracomunitario dopo l’arrivo del difensore brasiliano Viery. Un’operazione onerosa con la Fiorentina che ieri stava anche pensando di spendere quel denaro, non per un altro centrocampista bensì per un esterno offensivo, ruolo in cui Fabio Grosso è scoperto.
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