Gazzetta: “Oulai, affare fatto. Centrocampo da paura”

Una trat­ta­tiva com­pli­cata almeno quanto la sto­ria che lo ha accom­pa­gnato fin dal primo giorno in cui è stato acco­stato alla Fio­ren­tina, fra smen­tite, acce­le­rate, accordi man­cati, pre­sunti voli fis­sati poi disdetti e per­fino un pre­sunto “rapi­mento” di qual­che minuto da parte di finti dele­gati del Tra­b­zonspor all’aero­porto di Istan­bul dove il cal­cia­tore è atter­rato ieri dopo il viag­gio post Mon­diale. In realtà sarebbe stato sol­tanto un avvo­cato di fidu­cia a cui far visio­nare il con­tratto ma capire dina­mi­che e rico­stru­zioni, che arri­va­vano dalla Tur­chia, è diven­tato negli ultimi giorni un eser­ci­zio di cui Firenze è stata sol­tanto spet­ta­trice.

Dalla Tur­chia, com­preso da parte del vice­pre­si­dente del Tra­b­zon­spor, davano la trat­ta­tiva già chiusa nella gior­nata di gio­vedì, men­tre la Fio­ren­tina ha sem­pre pre­di­cato grande calma, anche per­ché tenendo conto dei vari colpi di scena, non era pos­si­bile dare niente per scon­tato. Adesso però man­cano solo firme e uffi­cia­lità per un accordo fino al 2031. La cer­tezza è che nelle serata di ieri la trattativa è ripresa a gran ritmo per defi­nire l’ope­ra­zione e arri­vare alla firma del gio­ca­tore per il club viola fino alla chiu­sura. Gio­vane, dina­mico e pro­ta­go­ni­sta di un bel Mon­diale con la Costa d’Avo­rio, è il pro­filo scelto e su cui i viola si sono con­cen­trati, dispo­sti a spen­dere una cifra sostan­ziosa, 29 milioni com­ples­sivi (25 parte fissa, 4 di bonus e 10% sulla futura riven­dita). In più, una volta andata in porto l’ope­ra­zione, Oulai andrà a occu­pare l’ultimo slot da extra­co­mu­ni­ta­rio dopo l’arrivo del difen­sore bra­si­liano Viery. Un’ope­ra­zione one­rosa con la Fio­ren­tina che ieri stava anche pen­sando di spen­dere quel denaro, non per un altro cen­tro­cam­pi­sta bensì per un esterno offen­sivo, ruolo in cui Fabio Grosso è sco­perto.