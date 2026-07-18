Gli esperimenti di Grosso: Brescianini e Gudmundsson a sinistra

La Nazione si sofferma sulla seduta d'allenamento della Fiorentina andata in scena ieri sotto il sole cocente del Viola Park. Alex Jimenez, che per la prima volta ha preso parte al mini match conclusivo, ha mostrato una discreta condizione fisica. Nella sfida finale si è messo in evidenza Giovanni Fabbian, tra i più brillanti della seduta. Le indicazioni più interessanti sono arrivate dagli esperimenti tattici di Grosso: in attesa di rinforzi sugli esterni, il tecnico ha continuato a cercare nuove soluzioni per il 4-3-3. Brescianini è stato proposto a sorpresa da terzino sinistro, il giovane Deli (centrocampista) è stato provato ala mancina mentre Gudmundsson è tornato ad agire largo a sinistra, posizione già ricoperta nella passata stagione.