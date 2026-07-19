Oulai e Paratici, CorFio: “Stava per perdere la pazienza, poi ha beffato il Napoli”

Dopo una trattativa lunga e complicata, la Fiorentina ha chiuso l'acquisto di Oulai, uno dei giovani più brillanti dell'ultimo Mondiale. L'operazione si è conclusa sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, confermando la determinazione del club viola. Fino all'ultimo non sono mancati i tentativi di inserimento della concorrenza: anche il Napoli, nella serata decisiva, ha provato a superare l'offerta della Fiorentina sia al Trabzonspor sia al giocatore, senza successo grazie alla volontà di Oulai di rispettare la parola data e ai rapporti costruiti da Fabio Paratici con il club turco e parte dell'entourage del centrocampista.