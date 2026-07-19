Dopo una trattativa lunga e complicata, la Fiorentina ha chiuso l'acquisto di Oulai, uno dei giovani più brillanti dell'ultimo Mondiale. L'operazione si è conclusa sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, confermando la determinazione del club viola. Fino all'ultimo non sono mancati i tentativi di inserimento della concorrenza: anche il Napoli, nella serata decisiva, ha provato a superare l'offerta della Fiorentina sia al Trabzonspor sia al giocatore, senza successo grazie alla volontà di Oulai di rispettare la parola data e ai rapporti costruiti da Fabio Paratici con il club turco e parte dell'entourage del centrocampista.
Corriere Fiorentino
Oulai e Paratici, CorFio: “Stava per perdere la pazienza, poi ha beffato il Napoli”
La trattativa è stata caratterizzata da continui colpi di scena. Paratici, più volte vicino a interrompere i negoziati, ha dovuto fare i conti con rilanci continui, accordi rimessi in discussione, richieste in costante aumento e dichiarazioni pubbliche del vicepresidente del Trabzonspor che avrebbero avuto l'obiettivo di alzare il prezzo e attirare altre pretendenti. A complicare ulteriormente la situazione anche il presunto "rapimento" del giocatore, una voce poi smentita.
In realtà, il ritardo decisivo è stato causato dalla volontà di Oulai di far visionare il contratto a un avvocato di fiducia, non convinto della versione presentata dai suoi agenti. Ottenuto il via libera nella tarda serata di venerdì, il centrocampista è partito per Bologna, dove ha sostenuto le visite mediche prima di firmare un contratto quadriennale da circa 1,8 milioni di euro netti a stagione. Per la Fiorentina si tratta di un investimento importante su un talento di 20 anni molto stimato da Paratici e dall'area tecnica, che dopo l'arrivo di Atta consegna a Fabio Grosso un centrocampo di grande qualità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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