Fiorentina-Arokodare, la trattativa sfumata: tra offerte rifiutate e il nodo slot

Arokodare era un obiettivo concreto della Fiorentina: due offerte rifiutate dal Wolves e il nodo dello slot extracomunitario.

Resta da chiarire anche la situazione legata a Tolu Arokodare . L'attaccante del Wolverhampton è stato uno dei profili seguiti dalla Fiorentina per il reparto offensivo e, insieme a Christ Inao Oulai , rappresentava una delle due strade per occupare l'ultimo slot da extracomunitario disponibile.

La trattativa per il centravanti nigeriano, però, non è mai arrivata alla fumata bianca. La Fiorentina ha provato a dialogare con i Wolves e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha presentato due offerte ufficiali, entrambe respinte dal club inglese. Il giocatore, invece, aveva manifestato gradimento per la destinazione Firenze, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento.