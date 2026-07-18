Resta da chiarire anche la situazione legata a Tolu Arokodare. L'attaccante del Wolverhampton è stato uno dei profili seguiti dalla Fiorentina per il reparto offensivo e, insieme a Christ Inao Oulai, rappresentava una delle due strade per occupare l'ultimo slot da extracomunitario disponibile.
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Fiorentina-Arokodare, la trattativa sfumata: tra offerte rifiutate e il nodo slot
La trattativa per il centravanti nigeriano, però, non è mai arrivata alla fumata bianca. La Fiorentina ha provato a dialogare con i Wolves e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha presentato due offerte ufficiali, entrambe respinte dal club inglese. Il giocatore, invece, aveva manifestato gradimento per la destinazione Firenze, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento.
Con l'accelerata decisiva per Oulai, arrivato a occupare l'ultima casella disponibile per i calciatori extracomunitari, la pista Arokodare si è inevitabilmente raffreddata. Non è detto che la Fiorentina abbia effettuato una scelta diretta tra i due giocatori, ma la contemporanea presenza dei due obiettivi rendeva impossibile portare avanti entrambe le operazioni.
La sensazione è quindi che il mancato arrivo del centravanti del Wolverhampton sia stato il risultato di una combinazione di fattori: da una parte le difficoltà nel trovare un accordo economico con il club inglese, dall'altra la necessità di utilizzare l'ultimo slot disponibile per un profilo considerato prioritario dalla dirigenza viola.
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