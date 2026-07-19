CorFio: “Fiorentina, nel mirino Bakayoko. La posizione del Lipsia”

Il mirino è sempre puntato su Bakayoko a dispetto di una valutazione da 20 milioni di euro che il Lipsia non ha intenzione di scontare

Redazione VN 19 luglio - 06:20

Come al cinema con i colpi di scena prima del lieto fine sulla vicenda Ouali, e come nelle fiction con nuove puntate in arrivo. L’ivoriano anticipa ulteriori movimenti in entrata, alcuni praticamente già chiusi come Valdepeñas atteso in città all’inizio della prossima settimana, altri da perfezionare. Sulle corsie esterne per esempio, dove Grosso ha già avviato il forzato adattamento di Gudmundsson, il mirino è sempre puntato su Bakayoko a dispetto di una valutazione da 20 milioni di euro che il Lipsia non ha intenzione di scontare.

In attacco serviranno comunque altri interpreti, per questo è lecito pensare che si tornerà a parlare con il Burnley orientato a cedere Koleosho al Paris, mentre in difesa, sulla destra, in attesa di definire le partenze di Dodò e Fortini i viola sono in cerca di alternative, come Joao Mario.

Diverso il discorso per Thorstvedt il cui arrivo è legato alla contropartita da offrire al Sassuolo, che sia Sohm o Brescianini, anche perché il norvegese arriverebbe in un reparto già sovraffollato e nel quale l’intenzione è soprattutto vendere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.