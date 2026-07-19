CorSport: “Fiorentina, tutto su Bakayoko. Così Paratici vuole convincere il Lipsia”

Archiviato l'arrivo di Oulai, la Fiorentina concentra le proprie attenzioni sugli esterni offensivi richiesti da Fabio Grosso, che ne vorrebbe quattro in rosa e si aspetta almeno un nuovo innesto a breve. Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici resta Johan Bakayoko: il Lipsia lo lascerebbe partire per almeno 20 milioni di euro, con la possibilità di impostare l'operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Al momento, però, non ci sono trattative concrete e il giocatore non ha ancora manifestato la volontà di lasciare il club tedesco. Resta aperta anche la pista che porta a Luca Koleosho, con il Burnley che deve ancora prendere una decisione, mentre il calciatore ha già dato il proprio gradimento alla destinazione viola.