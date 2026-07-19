Archiviato l'arrivo di Oulai, la Fiorentina concentra le proprie attenzioni sugli esterni offensivi richiesti da Fabio Grosso, che ne vorrebbe quattro in rosa e si aspetta almeno un nuovo innesto a breve. Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici resta Johan Bakayoko: il Lipsia lo lascerebbe partire per almeno 20 milioni di euro, con la possibilità di impostare l'operazione in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Al momento, però, non ci sono trattative concrete e il giocatore non ha ancora manifestato la volontà di lasciare il club tedesco. Resta aperta anche la pista che porta a Luca Koleosho, con il Burnley che deve ancora prendere una decisione, mentre il calciatore ha già dato il proprio gradimento alla destinazione viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Fiorentina, tutto su Bakayoko. Così Paratici vuole convincere il Lipsia”
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CorSport: “Fiorentina, tutto su Bakayoko. Così Paratici vuole convincere il Lipsia”
Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici resta Johan Bakayoko: il Lipsia lo lascerebbe partire per almeno 20 milioni di euro
Sul fronte Kristian Thorstvedt, il Sassuolo starebbe valutando l'ipotesi di inserire una contropartita tecnica nell'operazione. Paratici, infatti, ha ribadito di non voler investire i 15 milioni di euro richiesti dai neroverdi per un giocatore in scadenza di contratto nel 2027 e intenzionato a trasferirsi a Firenze.
L'obiettivo della Fiorentina è anche quello di sfoltire un centrocampo ormai molto affollato. In quest'ottica, Marco Brescianini rappresenta un profilo particolarmente gradito al Sassuolo, mentre resta alta l'attenzione anche su Pietro Comuzzo, molto apprezzato dal direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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