Nazione: “Buone notizie per Moise Kean. Ansia Fagioli, oggi si capirà meglio”

La notizia più positiva riguarda Moise Kean, che per la prima volta dall'inizio del ritiro ha partecipato alla partitella in famiglia

Redazione VN 19 luglio 2026 (modifica il 19 luglio 2026 | 10:36)

Circa 500 tifosi hanno assistito all'allenamento di sabato al Viola Park, ultimo appuntamento prima del test con la Primavera campione d'Italia, in programma oggi alle 18 allo stadio Curva Fiesole con ingresso gratuito. La sfida sarà articolata su tre tempi da 30 minuti. La seduta, durata poco più di un'ora, ha fornito le prime indicazioni in vista dell'amichevole.

La notizia più positiva riguarda Moise Kean, che per la prima volta dall'inizio del ritiro ha partecipato alla partitella in famiglia, confermando i progressi nel recupero. Più prudenza invece per Nicolò Fagioli, che ha interrotto l'allenamento dopo aver avvertito un fastidio al ginocchio destro durante un calcio: le sensazioni restano comunque rassicuranti. Matias Moreno ha svolto lavoro differenziato per motivi fisici e non di mercato. Ad assistere alla seduta erano presenti anche il tecnico della Primavera Aurelio Andreazzoli e il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni.

Per l'allenamento congiunto, Fabio Grosso dovrebbe dare spazio a tutta la rosa. L'undici iniziale potrebbe essere formato da Christensen in porta; Jimenez, Dragusin, Viery e Brescianini adattato a sinistra in difesa; Ndour, Deli e Mandragora a centrocampo; Dodò, Piccoli e Gudmundsson nel tridente offensivo. Lo scrive la Nazione.