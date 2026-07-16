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Corriere dello Sport

CorSport: “Dialoghi con la Juve per Joao Mario. La volontà della dirigenza viola”

Joao Mario Juventus
Con la probabile partenza di Dodò e Fortini, il club viola è alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra
Redazione VN

La Fiorentina è tornata a muoversi per Joao Mario, riaprendo i dialoghi con la Juventus. Con la probabile partenza di Dodò e Fortini, il club viola è alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra, dove il portoghese andrebbe ad affiancare Alex Jimenez. Il classe 2000, legato ai bianconeri da un contratto valido fino al 2030, avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Firenze.

Sul fronte della trattativa, Paratici e Goretti stanno lavorando per trovare un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nelle scorse settimane anche il Bologna aveva mostrato interesse nei confronti di Joao Mario, valutando la possibilità di imbastire uno scambio che avrebbe coinvolto Emil Holm. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

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