CorSport: “Dialoghi con la Juve per Joao Mario. La volontà della dirigenza viola”

Con la probabile partenza di Dodò e Fortini, il club viola è alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra

La Fiorentina è tornata a muoversi per Joao Mario, riaprendo i dialoghi con la Juventus. Con la probabile partenza di Dodò e Fortini, il club viola è alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra, dove il portoghese andrebbe ad affiancare Alex Jimenez. Il classe 2000, legato ai bianconeri da un contratto valido fino al 2030, avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Firenze.