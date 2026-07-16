La Fiorentina è tornata a muoversi per Joao Mario, riaprendo i dialoghi con la Juventus. Con la probabile partenza di Dodò e Fortini, il club viola è alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra, dove il portoghese andrebbe ad affiancare Alex Jimenez. Il classe 2000, legato ai bianconeri da un contratto valido fino al 2030, avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Firenze.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Dialoghi con la Juve per Joao Mario. La volontà della dirigenza viola”
Corriere dello Sport
CorSport: “Dialoghi con la Juve per Joao Mario. La volontà della dirigenza viola”
Con la probabile partenza di Dodò e Fortini, il club viola è alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra
Sul fronte della trattativa, Paratici e Goretti stanno lavorando per trovare un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nelle scorse settimane anche il Bologna aveva mostrato interesse nei confronti di Joao Mario, valutando la possibilità di imbastire uno scambio che avrebbe coinvolto Emil Holm. Lo riporta Il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA