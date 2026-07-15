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TS: “Joao Mario, priorità alla Fiorentina. La formula su cui lavorano i viola”

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Le ultime sul possibile arrivo di Joao Mario dalla Juventus: dovrebbe convivere con Jimenez sulla fascia destra
Redazione VN

La Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione di Joao Mario, terzino di proprietà della Juventus e profilo gradito a Fabio Grosso per la nuova stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club viola resta la destinazione maggiormente interessata al portoghese, che avrebbe già scelto di dare priorità alla soluzione toscana rispetto alle avances ricevute da Sassuolo e Bologna.

Al momento non sarebbe ancora stata avviata una trattativa ufficiale tra Fiorentina e Juventus, ma i contatti tra le parti proseguono da mesi. La società viola starebbe prima cercando di trovare un’intesa economica con l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di arrivare a un accordo contrattuale sulla base di circa 2 milioni di euro annui.

Successivamente il dialogo con la Juventus dovrebbe concentrarsi sulla formula del trasferimento: l’idea della Fiorentina sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra complessiva vicina agli 8 milioni di euro.

L'arrivo di Alex Jimenez non chiude però la porta a Joao Mario. I due profili, infatti, potrebbero convivere nella rosa di Grosso e giocarsi il posto sulla fascia destra nel corso della stagione

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