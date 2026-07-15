TS: “Joao Mario, priorità alla Fiorentina. La formula su cui lavorano i viola”

La Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione di Joao Mario, terzino di proprietà della Juventus e profilo gradito a Fabio Grosso per la nuova stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club viola resta la destinazione maggiormente interessata al portoghese, che avrebbe già scelto di dare priorità alla soluzione toscana rispetto alle avances ricevute da Sassuolo e Bologna.