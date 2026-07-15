Femminile: Janogy incinta, stop e rientro nel 2027. Al via il ritiro a Sansepolcro

Splendida notizia in casa Fiorentina Femminile: Madelen Janogy è incinta, rientrerà nel 2027. Intanto la squadra di Pinones-Arce parte per il ritiro

Redazione VN 15 luglio 2026 (modifica il 15 luglio 2026 | 10:54)

Inizia con una novità dolcissima e l'abbraccio di tutto il Viola Park la nuova stagione della Fiorentina Femminile. L'attaccante svedese Madelen Janogy ha infatti annunciato alle compagne e allo staff tecnico di essere in dolce attesa. L'annuncio di "baby incoming" è stato accolto da un grandissimo applauso del gruppo e dall'abbraccio di mister Pinones-Arce. La calciatrice svedese si fermerà ovviamente per la gravidanza e programmerà insieme allo staff il rientro in campo direttamente nel 2027. Una bellissima notizia che, sul piano sportivo, costringerà ora la dirigenza viola a tornare sul mercato per sostituire la propria bomber.

Si parte per il ritiro di Sansepolcro: porte aperte al "Buitoni" — La notizia è arrivata alla vigilia della partenza per il ritiro estivo. Dopo le visite mediche e i primi test fisici al Viola Park per la stagione 2026-2027, le ragazze viola partiranno domani alla volta di Sansepolcro (Arezzo). Da venerdì inizieranno gli allenamenti allo stadio "Buitoni", grazie alle strutture messe a disposizione dal Vivi Altotevere Sansepolcro: tutte le sedute saranno rigorosamente a porte aperte per i tifosi.

Piazza, giovani e amichevole in famiglia: l'agenda viola — I dieci giorni in Valtiberina saranno ricchissimi di appuntamenti per le giocatrici e i tifosi. Al loro arrivo presso l'hotel Borgo Palace, le calciatrici saranno subito accolte dal comitato di benvenuto del Viola Club Sansepolcro. Il primo grande evento pubblico è fissato per sabato 18, quando tra le 19:00 e le 19:30 la centralissima Piazza Torre di Berta ospiterà la presentazione ufficiale della squadra alla città. Il programma proseguirà lunedì 20 con un incontro speciale sul campo tra la prima squadra viola e i bambini della Scuola Calcio del Sansepolcro, mentre giovedì 23 sarà dedicato alla formazione, con un confronto tecnico tra gli staff delle due società. La chiusura del ritiro è prevista per domenica 26: nel tardo pomeriggio si giocherà l'amichevole in famiglia tra Fiorentina A e Fiorentina B, seguita in serata dalla Viola Night Dinner presso Mengrigi, prima del rientro definitivo a Firenze.