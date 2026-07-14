È iniziato ufficialmente questa mattina il ritiro della Fiorentina Femminile al Rocco B. Commisso Viola Park, ma il primo giorno di lavoro ha subito regalato un momento di straordinaria dolcezza e commozione. L'attaccante svedese Madelen Janogyha infatti voluto condividere con le compagne di squadra e tutto lo staff la notizia più bella: è in dolce attesa.
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Fiorentina Femminile, via al ritiro col sorriso: Madelen Janogy è in dolce attesa
Un momento emozionante, testimoniato anche da un video pubblicato sui canali social del club, in cui si vede la calciatrice commuoversi davanti all'abbraccio e alla gioia travolgente di tutto il gruppo viola.
Il messaggio della Fiorentina—
Poco dopo, la Fiorentina ha diramato una nota ufficiale per blindare questo splendido momento e chiarire la gestione della giocatrice per i prossimi mesi: "ACF Fiorentina è felice di annunciare che la propria calciatrice Madelen Janogy, attaccante della Prima Squadra Femminile, è in dolce attesa. La giocatrice ha annunciato la propria gravidanza questa mattina alla squadra e allo staff e sarà monitorata dallo staff medico nel corso dei prossimi mesi. Pur senza poter scendere in campo, la svedese proseguirà gli allenamenti al Rocco B. Commisso Viola Park per poi programmare insieme allo staff il suo rientro nel 2027. Congratulazioni Madelen!!!".
Una notizia bellissima che apre nel migliore dei modi la nuova stagione delle ragazze viola. Pur dovendo fare a meno dei suoi gol sul terreno di gioco per questa prima parte, la squadra e il Viola Park saranno la sua casa per continuare ad allenarsi in totale sicurezza, in attesa di rivederla protagonista in campo nel 2027. A Madelen vanno i più sinceri auguri da parte di tutta la redazione di Violanews.com!
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