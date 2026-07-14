Fiorentina Femminile, via al ritiro col sorriso: Madelen Janogy è in dolce attesa

È iniziato ufficialmente questa mattina il ritiro della Fiorentina Femminile al Rocco B. Commisso Viola Park, ma il primo giorno di lavoro ha subito regalato un momento di straordinaria dolcezza e commozione. L'attaccante svedese Madelen Janogy ha infatti voluto condividere con le compagne di squadra e tutto lo staff la notizia più bella: è in dolce attesa .

Il messaggio della Fiorentina

Poco dopo, la Fiorentina ha diramato una nota ufficiale per blindare questo splendido momento e chiarire la gestione della giocatrice per i prossimi mesi: "ACF Fiorentina è felice di annunciare che la propria calciatrice Madelen Janogy, attaccante della Prima Squadra Femminile, è in dolce attesa. La giocatrice ha annunciato la propria gravidanza questa mattina alla squadra e allo staff e sarà monitorata dallo staff medico nel corso dei prossimi mesi. Pur senza poter scendere in campo, la svedese proseguirà gli allenamenti al Rocco B. Commisso Viola Park per poi programmare insieme allo staff il suo rientro nel 2027. Congratulazioni Madelen!!!".