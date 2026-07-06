Prima dell'avvio del campionato la Fiorentina Femminile disputerà la Serie A Women's Cup, un torneo alla seconda edizione. Oggi il sorteggio ha decretato il girone delle ragazze allenate da Pinones Arce con il programma delle gare.
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Sassuolo Femminile, Colantuono: “Esordio al Viola Park una bella vetrina”
Il commento dell'allenatore del Sassuolo Femminile dopo l'esito del sorteggio della Serie A Women's Cup
La prima giornata (22-23 agosto) vedrà la Fiorentina impegnata contro il Sassuolo al Viola Park. L'allenatore neroverde, Salvatore Colantuono, ha commentato così l'esito del sorteggio:
Il sorteggio odierno ci ha riservato un girone durissimo ma stimolante. L’esordio al Viola Park sarà una bella vetrina di questo torneo, contro una delle squadre più attrezzate.
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