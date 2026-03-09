UFFICIALE – Fiorentina Femminile, Madelen Janogy rinnova fino al 2028

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di contratto dell’attaccante svedese Madelen Janogy fino al 30 giugno 2028. La calciatrice, classe 1995, è arrivata a Firenze nel gennaio 2024 e da allora si è imposta come una delle protagoniste della squadra viola.

Dal suo debutto con la maglia della Fiorentina, Janogy ha collezionato numeri importanti, segnando 25 reti complessive tra competizioni nazionali ed europee. Il rinnovo rappresenta quindi un segnale di continuità e fiducia da parte del club nei confronti dell’attaccante svedese.

Voglio ringraziare il club, la Famiglia Commisso e tutti coloro che ho conosciuto alla Fiorentina: grazie per il tempo che mi avete dedicato finora e per avermi sempre accolto calorosamente dal mio arrivo. Mi sento incredibilmente a mio agio nel club e in città. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che ci seguono partita dopo partita, significano tutto per noi