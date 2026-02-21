Femminile, Pinones-Arce: “Zona-Champions nostro obiettivo. E la sosta servirà”

"Il Sassuolo ha bisogno di punti e farà di tutto per metterci in difficoltà. Loro hanno cambiato allenatore, ma credo che a Sassuolo abbiamo fatto una bella partita all'andata, e adesso siamo in una fase di crescita. Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi, e dopo aver riportato i tre punti a casa bisogna ripartire da lì. Champions? Avvicinarci a quella zona lì è sicuramente un nostro obiettivo. Se continueremo a portare a casa punti, ci proveremo e ce la giocheremo fino alla fine. La sosta? Abbiamo tante giocatrici in nazionale, e bisogna essere orgogliosi di averne così tante che rappresentano i propri paesi. Credo, comunque, che questa sosta ci servirà per recuperare qualche giocatrice".