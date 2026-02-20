Femminile, Fiorentina-Sassuolo: ore 18:00. Dove vederla in TV e streaming

Dopo la vittoria esterna in casa del Milan, in un campo al limite del giocabile, la Fiorentina femminile si prepara a scendere in campo al Viola Park, e lo farà contro il Sassuolo. Con la vittoria sulle rossonere, le gigliate, hanno riconquistato due posizioni in classifica sorpassando Milan e Como. Allo stadio Curva Fiesole arriva un Sassuolo non al top della forma, per le neroverdi 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5 di Serie A Women Athora. Domenica alle 15 il fischio d'inizio, ecco dove seguirla in streaming e TV:
DOVE VEDERLA
La Fiorentina femminile torna in campo e lo fa al Viola Park contro il Sassuolo. Ecco dove vederla in tv e streaming
|Domenica 22 febbraio, ore 18
|Stadio Curva Fiesole
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
