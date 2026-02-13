Domani pomeriggio, la Fiorentina femminile, scenderà in campo per la quarta volta in stagione contro il Milan. I precedenti sorridono alle viola, 2 vittorie e un pareggio nei tre confronti precedenti, ma le ragazze di mister Pinones Arce non stanno attraversando un buon momento. Secondo il tecnico viola c'è bisogno di ritrovare la fiducia. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club:
Femminile, Pinones Arce: “Dobbiamo ritrovare fiducia. Il Milan cercherà vendetta”
Le parole del tecnico della Fiorentina femminile alla vigilia della sfida contro il Como
Dobbiamo riprendere la fiducia. Nel nuovo anno abbiamo giocato bene e ci meritavamo qualche risultato in più. Da inizio stagione abbiamo cambiato molto, abbiamo portato tante giocatrici giovani e qui in Italia non succede spesso. Dobbiamo ritrovare la fiducia che avevamo nella prima parte di campionato ed esprimere il nostro calcio. Contro il Milan sarà una partita complicata, hanno perso qualche giocatrice importante ma vedremo due squadre con tanta voglia di giocare e loro, probabilmente, cercheranno vendetta per le due sfide precedenti.
