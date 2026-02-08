Femminile, Woldvik: “Contro l’Inter vogliamo crescere e alzare il nostro livello”

Alla vigilia di Inter–Fiorentina, Emilie Woldvik parla del momento viola, della crescita della squadra e dell’ambizione di vincere puntando sul proprio stile di gioco.

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, Emilie Woldvik ha parlato ai canali ufficiali della del club, facendo il punto sul momento della squadra e sugli obiettivi in vista del match dell’Arena Civica. Tutte le ultime sul campionato femminile su NumeriCalcio.it. Le sue parole: