Femminile, Woldvik: “Contro l’Inter vogliamo crescere e alzare il nostro livello”

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, Emilie Woldvik ha parlato ai canali ufficiali della del club, facendo il punto sul momento della squadra e sugli obiettivi in vista del match dell’Arena Civica. Tutte le ultime sul campionato femminile su NumeriCalcio.it. Le sue parole:
Penso che ci siamo allenate bene in settimana: siamo tutte molto concentrate e vogliamo scendere in campo per giocare un bel calcio, credendo in quello che facciamo. Quando perdiamo non è semplice, ma è per questo che amo far parte di una squadra e avere delle compagne, perché siamo tutte sulla stessa barca. Ci siamo concentrate su come migliorare, su come giocare meglio insieme e su cosa posso fare io per aiutare la squadra a essere ancora più forte. Abbiamo parlato molto di come crescere ancora insieme.
La sfida con l'Inter—
Quella con l’Inter sarà una partita difficile, ma scendiamo in campo con la stessa mentalità: vogliamo migliorare, fare la nostra partita e concentrarci sulla nostra crescita. Puntiamo a vincere, abbiamo dimostrato di poter giocare un bel calcio anche se abbiamo avuto troppi alti e bassi. Vogliamo alzare il nostro livello a ogni partita. Mi piace il nostro calcio e la nostra filosofia di gioco, sento che il nostro stile aiuta me e la squadra a rendere meglio. Sono convinta che possiamo vincere tutte le partite: se faremo piccoli passi in avanti ogni giorno, ogni settimana diventeremo una squadra incredibile. Ma dobbiamo continuare a crederci.
