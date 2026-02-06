Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Fiorentina Femminile, primo contratto da professionista per Emma Lombardi

fiorentina femminile

Fiorentina Femminile, primo contratto da professionista per Emma Lombardi

Emma Lombardi
La Fiorentina Femminile ha ufficializzato il primo contratto da professionista per la giovane calciatrice Emma Lombardi
Redazione VN

Primo contratto da professionista per una giovane calciatrice viola, Emma Lombardi. Di seguito il comunicato del club:

ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Emma Lombardi ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. Classe 2007, difensore, Emma è cresciuta nelle giovanili della Fiorentina, lottando con la Primavera sui campi di tutta Italia. Da questa stagione è stata aggregata alla Prima Squadra, con la quale ha debuttato in Serie A e in Coppa Italia. Emma si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Emma! 

Le parole alla firma

—  

Inizio col ringraziare il presidente Commisso, per aver creato questo centro sportivo incredibile per la Fiorentina, e la dirigenza per la fiducia che mi hanno sempre dato e dimostrato. E’ un emozione bellissima aver firmato il mio primo contratto da professionista ed é un traguardo per me importante. Spero di poter raggiungere gli obiettivi prefissati con la squadra mettendo tutta me stessa in campo e fuori. Voglio dare tanto a questo club e dimostrare di meritarmi questa fiducia, mettendomi a disposizione per onorare i colori di questa maglia dando sempre il meglio.

Leggi anche
Femminile, ufficiale il rinnovo di Fiskerstrand: “Sono innamorata di questa città”
Fiorentina Femminile, tutti i colpi del mercato invernale

© RIPRODUZIONE RISERVATA