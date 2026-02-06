Fiorentina Femminile, primo contratto da professionista per Emma Lombardi

ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Emma Lombardi ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. Classe 2007, difensore, Emma è cresciuta nelle giovanili della Fiorentina, lottando con la Primavera sui campi di tutta Italia. Da questa stagione è stata aggregata alla Prima Squadra, con la quale ha debuttato in Serie A e in Coppa Italia. Emma si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Emma!