Fiorentina Femminile, primo contratto da professionista per Emma Lombardi

Primo contratto da professionista per una giovane calciatrice viola, Emma Lombardi. Di seguito il comunicato del club:
ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Emma Lombardi ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. Classe 2007, difensore, Emma è cresciuta nelle giovanili della Fiorentina, lottando con la Primavera sui campi di tutta Italia. Da questa stagione è stata aggregata alla Prima Squadra, con la quale ha debuttato in Serie A e in Coppa Italia. Emma si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Emma!
Le parole alla firma—
Inizio col ringraziare il presidente Commisso, per aver creato questo centro sportivo incredibile per la Fiorentina, e la dirigenza per la fiducia che mi hanno sempre dato e dimostrato. E’ un emozione bellissima aver firmato il mio primo contratto da professionista ed é un traguardo per me importante. Spero di poter raggiungere gli obiettivi prefissati con la squadra mettendo tutta me stessa in campo e fuori. Voglio dare tanto a questo club e dimostrare di meritarmi questa fiducia, mettendomi a disposizione per onorare i colori di questa maglia dando sempre il meglio.
