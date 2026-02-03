Fiorentina Femminile, tutti i colpi del mercato invernale

Si è concluso anche il mercato invernale della Fiorentina Femminile , che non ha smosso molto, ma lavora con cautela in base a quello che serviva alla rosa. Di seguito il comunicato:

Victoria Della Peruta è stata ceduta in prestito fino a Giugno 2026 al Feyenoord; Hlin Eiriksdottir è stata acquistata a titolo temporaneo dal Leicester City Women fino a fine stagione.

Sono inoltre stati risolti due prestiti: Viola Bartalini, che dalla Ternana Women è tornata a Firenze ed è a disposizione di Mister Pinones Arce fino a fine stagione; Sara Cetinja, il cui prestito si è concluso ed è tornata alla SS Lazio.