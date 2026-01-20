Le parole del tecnico viola, Pablo Jesus Piñones-Arce, al termine dell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women terminata 1-1 con il Milan [RIVIVI LA PARTITA]
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Coppa Italia Women, Pinones Arce mastica amaro: “Ci è mancato il gol”
fiorentina femminile
Coppa Italia Women, Pinones Arce mastica amaro: “Ci è mancato il gol”
"Il pareggio forse ci sta, comunque è una partita che mi ha dato buone risposte"
Anche questa volta ci è mancato il gol. Stiamo giocando un calcio molto buono e bello da vedere, ma adesso bisogna portare a casa i risultati. Non è la prima volta che ci succede, dovevamo chiudere prima la partita visto che abbiamo avuto le occasioni per segnare più di un gol. Nell'ultima mezz'ora poi la partita è un po' cambiata, il Milan ha preso coraggio e iniziativa mettendoci in difficoltà pur senza creare tante occasioni. Il pareggio forse ci sta, comunque è una partita che mi ha dato buone risposte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA