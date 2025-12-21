Femminile, Bettineschi para-rigori: Bologna ko e viola ai quarti di Coppa Italia

Le viola battono il Bologna ai rigori e volano ai quarti di Coppa Italia dove affronteranno l'Inter

Redazione VN 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 17:45)

La Fiorentina Femminile chiude nel migliore dei modi il suo 2025, superando il Bologna agli ottavi di finale di Coppa Italia al termine di una sfida combattuta e decisa soltanto ai calci di rigore.

Mister Pinones Arce opta per un leggero turnover, confermando il consueto 4-3-3. Tra i pali arriva il debutto stagionale di Giorgia Bettineschi, alla prima da titolare dopo l’ultima apparizione nel torneo prestagionale. Dal primo minuto anche Filangeri, che per l’occasione indossa la fascia da capitano. A completare il reparto difensivo Lombardi, Woldvik e Van Der Zanden. In mezzo al campo spazio al terzetto composto da Curmark e dalle protagoniste dell’ultima vittoria in campionato contro il Como, Catena e Tryggvadottir. In attacco Wijnants affianca le ormai irremovibili Janogy e Omarsdottir.

La Fiorentina parte forte e nel primo tempo va subito vicina al vantaggio con una doppia occasione per Omarsdottir, fermata sulla linea da un provvidenziale intervento di Fracaros. Il gol è però solo rimandato: al 36’ è Tryggvadottir a sbloccare il match, trovando il secondo centro in due partite con un autentico missile che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

La ripresa scorre senza grandi sussulti fino all’83’, quando il Bologna trova il pareggio proprio con Fracaros, trascinando la sfida ai tempi supplementari. Il primo extra-time non offre particolari emozioni, mentre all’inizio degli ultimi 15 minuti è Severini, subentrata nella ripresa, a sfiorare il nuovo vantaggio viola con una conclusione che si stampa sulla traversa dopo il tocco di Lauria.

I 120 minuti non bastano per decidere le sorti dell’ottavo di finale e si arriva così alla lotteria dei rigori. Bettineschi sale subito in cattedra, neutralizzando il primo tiro dal dischetto del Bologna. Severini apre la serie viola senza sbagliare. Dagli undici metri non sbaglia più nessuno fino al quarto rigore rossoblù, quando Bettineschi si esalta nuovamente con una seconda parata decisiva. Orsi è glaciale e realizza il penalty che vale la qualificazione: la Fiorentina vola ai quarti di finale, dove affronterà l’Inter, vittoriosa sul Como.