Femminile, ufficiale il rinnovo di Fiskerstrand: “Sono innamorata di questa città”

"Prima di tutto vorrei ringraziare tutta la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco sempre con noi, Giuseppe e Catherine, e tutta la dirigenza della Fiorentina per la fiducia che hanno avuto e continuano ad avere in me. Sono molto felice di aver rinnovato con la Fiorentina. Il mio amore per il club e per la città è cresciuto con il tempo, non vedo l'ora di raggiungere grandi traguardi negli anni a venire. Credo che qui ci sia un gruppo motivato e credo davvero nel processo di crescita che stiamo attraversando. Può diventare davvero qualcosa di speciale in futuro. Sono anche molto felice di poter continuare a lavorare con tutti coloro che fanno parte di questo club, dentro e fuori dal campo".