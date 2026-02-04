Importante mossa di mercato in casa Fiorentina Femminile (Le ultime sul campionato femminile su NumeriCalcio.it). Attraverso un comunicato ufficiale, il club viola ha annunciato il rinnovo di Cecilie Fiskerstrand. Il portiere della Nazionale norvegese, pilastro della formazione di Pinones-Arce, ha prolungato il proprio contratto per ben quattro stagioni: la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2029.
fiorentina femminile
Femminile, ufficiale il rinnovo di Fiskerstrand: “Sono innamorata di questa città”
Un segnale di continuità fortissimo da parte della società, che blinda uno dei profili internazionali più affidabili della rosa per costruire il futuro partendo dalle certezze difensive.
Le parole di Cecilie: "Innamorata di Firenze"—
Subito dopo la firma, Fiskerstrand ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club, dedicando un pensiero speciale alla proprietà:
"Prima di tutto vorrei ringraziare tutta la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco sempre con noi, Giuseppe e Catherine, e tutta la dirigenza della Fiorentina per la fiducia che hanno avuto e continuano ad avere in me. Sono molto felice di aver rinnovato con la Fiorentina. Il mio amore per il club e per la città è cresciuto con il tempo, non vedo l'ora di raggiungere grandi traguardi negli anni a venire. Credo che qui ci sia un gruppo motivato e credo davvero nel processo di crescita che stiamo attraversando. Può diventare davvero qualcosa di speciale in futuro. Sono anche molto felice di poter continuare a lavorare con tutti coloro che fanno parte di questo club, dentro e fuori dal campo".
