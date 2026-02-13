Femminile, Milan-Fiorentina: sabato ore 14:45. Dove vederla in TV e streaming

Dopo tre sconfitte consecutive contro Inter, Napoli e Lazio, la Fiorentina Femminile è chiamata a reagire per rialzare la testa e continuare a dire la sua in Serie A Women Athora. Le viola vogliono trasformare la delusione delle ultime settimane in energia positiva, ritrovando compattezza e quella brillantezza che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Davanti ci sarà il Milan, già affrontato tre volte quest’anno: il bilancio sorride alla Fiorentina con due vittorie e un pareggio nei precedenti stagionali. Le rossonere, però, arrivano alla sfida in un momento non semplice, con appena due successi nelle ultime cinque gare e l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano delle viola. In classifica le due squadre sono separate da appena due punti, dettaglio che rende il confronto ancora più pesante in chiave obiettivi. Sarà una partita intensa, combattuta e ricca di motivazioni: ecco dove vederla in tv e streaming: