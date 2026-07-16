Repubblica: “Aver convinto Atta vale più dell’operazione in sé”

Arthur Atta è il colpo ad effetto del mercato di Paratici. Ma è un acquisto che vale molto di più dell'investimento (oneroso) fatto.

Si è presentato ieri Arthur Atta, nuovo giocatore della Fiorentina e colpo ad effetto portato a casa dal DS Paratici. Una trattativa chiusa con successo che secondo Repubblica ha un valore che va oltre quello del semplice acquisto. L'arrivo di un giocatore che interessava a tanti top club cambia la prospettiva del club viola, anche a livello mediatico: il tipo di operazione (veloce, efficace, onerosa) ha fatto sì che l'ex Udinese scegliesse il progetto di Commisso.