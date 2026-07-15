Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Arthur Atta, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport dopo essersi presentato in conferenza stampa. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sky, Atta: “Obiettivo? Fare un calcio offensivo. Voglio aiutare con i miei gol”
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Sky, Atta: “Obiettivo? Fare un calcio offensivo. Voglio aiutare con i miei gol”
Arthur Atta, dopo la presentazione, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport
Ho parlato con Grosso e Paratici: mi hanno detto che volevano far crescere la società. Ho pensato che fosse il progetto giusto per me. Tifosi? Mi fa piacere che mi diano fiducia. Sono felice di essere qui, ora tocca a me dimostrare sul campo. Voglio dare il massimo per i tifosi.
Il ruolo—
Sono un centrocampista tecnico, box to box, a cui piace giocare. Io mi sento bene come mezzala sinistra, ma io faccio quello che chiede il mister. Voglio aiutare la squadra a fare gol e la squadra può aiutare me a segnare. Qui c'è tutto per fare un bel calcio, mi hanno detto che l'obiettivo è fare un calcio offensivo.
Dove può arrivare la Fiorentina—
Siamo solo all'inizio del ritiro, dobbiamo conoscerci. Ci sono nuovi giocatori e un nuovo allenatore, dobbiamo capire chi siamo e avere la volontà di crescere tutti insieme.
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