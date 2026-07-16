CorSport: “Arthur Atta entusiasma i tifosi. Ha grandi qualità tecnico-atletiche”

Arthur Atta ha fatto vedere di cosa è capace nei primi giorni di allenamento

Nella giornata di ieri Arthur Attasi è presentato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei presenti. Faccia pulita e modi appropriati per il colpo di mercato che ha entusiasmato i tifosi viola: "C’erano altre squadre che mi seguivano, ma ho voluto fortemente la Fiorentina".