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Corriere dello Sport

CorSport: “Arthur Atta entusiasma i tifosi. Ha grandi qualità tecnico-atletiche”

Atta
Arthur Atta ha fatto vedere di cosa è capace nei primi giorni di allenamento
Redazione VN

Nella giornata di ieri Arthur Attasi è presentato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei presenti. Faccia pulita e modi appropriati per il colpo di mercato che ha entusiasmato i tifosi viola: "C’erano altre squadre che mi seguivano, ma ho voluto fortemente la Fiorentina". 

Di cosa è capace sul campo Atta l'ha già dimostrato in questi primi giorni di ritiro grazie alla naturalezza con cui mette in pratica le sue grandi qualità tecnico-atletiche. In conferenza l'ex Udinese ha chiarito anche la sua preferenza sul ruolo: "Mezzala sinistra è il mio ruolo preferito, ma gioco dove vuole Grosso e se un giorno cambierà idea io mi adatterò". Lo riporta il Corriere dello Sport.

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