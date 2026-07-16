Nella giornata di ieri Arthur Attasi è presentato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei presenti. Faccia pulita e modi appropriati per il colpo di mercato che ha entusiasmato i tifosi viola: "C’erano altre squadre che mi seguivano, ma ho voluto fortemente la Fiorentina".
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Arthur Atta entusiasma i tifosi. Ha grandi qualità tecnico-atletiche”
Corriere dello Sport
CorSport: “Arthur Atta entusiasma i tifosi. Ha grandi qualità tecnico-atletiche”
Arthur Atta ha fatto vedere di cosa è capace nei primi giorni di allenamento
Di cosa è capace sul campo Atta l'ha già dimostrato in questi primi giorni di ritiro grazie alla naturalezza con cui mette in pratica le sue grandi qualità tecnico-atletiche. In conferenza l'ex Udinese ha chiarito anche la sua preferenza sul ruolo: "Mezzala sinistra è il mio ruolo preferito, ma gioco dove vuole Grosso e se un giorno cambierà idea io mi adatterò". Lo riporta il Corriere dello Sport.
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